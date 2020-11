Leerlingen van het Scala College en Ashram College in Alphen aan den Rijn hoeven niet bang te zijn dat zij de komende jaren nog les krijgen in gebouwen die bijna in elkaar storten. Tot de oplevering van nieuwe panden voor deze middelbare scholen, in 2023, voorzien directies en schoolbesturen geen acute problemen.

Dit zeiden zij vrijdag bij een toelichting op de reparatie van het meerjarenplan voor scholenbouw. Er moet 15 miljoen euro bij om ook de laatste geplande klussen te kunnen doen. Dat gaat om nieuwbouw voor het Ashram College op de huidige plek aan het Marsdiep. Eerder was sprake van een nieuw schoolgebouw aan De Bijlen, maar dit plan ketste af.

Verder krijgt het Scala College een mooi onderkomen aan de Henri Dunantweg. Het gebouw dat het Groene Hart Lyceum daar eerder gebruikte, wordt opgeknapt. Daarbij komt ook nog nieuwbouw. Als dat gereed is, stoot het Scala de vestiging Diamantstraat (inclusief sporthal Arena) af.

Noodkreet

Scala en Ashram stuurden onlangs een noodkreet richting het stadhuis. De nieuwbouw van de scholen, door de gemeente in overleg met hen uitbesteed aan de schoolbesturen, dreigde spaak te lopen door opgelopen bouwkosten. Bovendien zouden sommige huidige gebouwen niet meer in beste staat zijn.

Wethouder Han de Jager (onderwijs, CDA) toonde zich opgelucht dat het probleem nu uit de wereld lijkt. Ook Scala en Ashram zijn "heel blij" met het extra geld, zeiden bestuurders Frank de Wit (Scala) en Piet Jansen (Ashram). De scholen hoesten zelf 10 miljoen euro op: een rentevergoeding die zij pas richting 2050 zouden krijgen, wordt nu "naar voren gehaald". De rest legt de gemeente Alphen aan den Rijn bij.

Met eerder uitgevoerde plannen staat de teller straks op 130 miljoen euro voor nieuwe scholen. "Een mirakel dat we dat binnen slechts vier tot vijf jaar hebben kunnen uitvoeren", vindt De Jager.