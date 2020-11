Alphen aan den Rijn heeft een nieuw verkeersbord om hangjongeren tegen te gaan. Het bord is geplaatst onder de Julianabrug bij de Oudhoornseweg.

Het is verboden zich zonder redelijk doel of op voor anderen hinderlijke wijze zich hier op te houden, deze ruimte te verontreinigen dan wel of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor bestemd. (Artikel 2:50 APV)

Aldus de tekst die op het bord te lezen valt. "Op verschillende plekken ondervinden bewoners overlast door (hang)jongeren", vertelt de gemeentewoordvoerder. "De borden geven handhavers (boa’s) een handvat om op te treden. Zo willen we de veiligheid en leefbaarheid in de buurt verhogen."

Het is niet het eerste anti-hangjongeren verkeersbord. Ook bij de de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn staat een bord. Alphen aan den Rijn gaat kijken of het bord nog op andere plekken nodig is.