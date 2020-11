Museumpark Archeon opent toch nog de deuren voor een Sintfestijn. De parkleiding heeft actie ondernomen naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond.

De Sinterklaasbrunch moet wegens de coronavoorschriften achterwege blijven. Maar voor het overige probeert het park alsnog de Sintsfeer op te roepen met de Stad van Sinterklaas. Dat gebeurt op de woensdagmiddagen en in de weekenden.

De horeca is gesloten, in plaats daarvan is een Pakjesavondpakket bedacht. Er zijn meerdere Pieten aanwezig en de Archeonbakkerij is tijdelijk op pepernoten overgeschakeld.