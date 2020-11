Inbrekers hebben het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 november opnieuw toegeslagen bij Tuinvereniging Spoorzicht in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de politie op Facebook.

Het doelwit van de dieven was het clubhuis van de vereniging. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat het volkstuincomplex aan het Rietveldsepad doelwit is van inbrekers. Dieven slaan keer op keer toe op het terrein. Het weekend ervoor verdwenenuit acht huisjes of schuurtjes aggregaten en nog eens acht huisjes zijn opengebroken.