De Zegvelder die drie weken geleden is opgepakt omdat hij een grote partij cocaïne opgeslagen zou hebben in zijn loods in Alphen aan de Rijn moet negentig dagen langer vastzitten.

De Zegvelder werd eind oktober tegelijk met een 41-jarige Rotterdammer aangehouden als onderdeel van een internationale actie. Eerder werd al een Poolse bende opgerold die verdacht wordt van grootschalige drugssmokkel vanuit het Groene Hart.

De Zegvelder wordt ervan verdacht de bende te hebben gefaciliteerd door zijn bedrijfsloods in Alphen beschikbaar te stellen voor de opslag van drugs. Bij het doorzoeken van deze loods en zijn woning in Zegveld zijn onder andere een boot, motor en twee raceauto’s in beslag genomen.

Schuren op het terrein

De aanhouding van man, die drie jaar geleden samen met zijn vrouw en twee zoons vanuit Driebruggen naar Zegveld verhuisde, is bij veel van zijn dorpsgenoten niet onopgemerkt gebleven. Buren vroegen zich af wat voor werk de man deed en wat er in de schuren op het terrein gebeurde.

Amanda Nohl, die de Zegvelder zou bijstaan, laat in een reactie weten niet langer zijn advocaat te zijn. Waarom ze de man niet meer verdedigt en wie dat van haar overneemt, wil ze niet zeggen.