De veertigjarige man die van een poging tot doodslag op twee medebewoners van woonwagenkamp Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn wordt verdacht, is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. Daarmee legde het gerechtshof Den Haag een drie jaar langere straf op dan de Haagse rechtbank.

De verdachte Alphenaar schoot op 26 augustus 2017 meermaals met een semiautomatisch wapen op het kamp. Een medebewoner werd daarbij levensgevaarlijk in de knie geraakt. Zijn schoonzoon kreeg een kogel in zijn bil.

De aanleiding was een jarenlange ruzie tussen de kampbewoners. Eerst probeerde de verdachte een van zijn slachtoffers omver te rijden met zijn zwarte auto, maar door een stuurfout belandde hij in de sloot.

Daarna sloopte hij twee auto's in de loods van de latere slachtoffers. Toen zij verhaal wilden halen, zagen ze dat de verdachte een wapen had gepakt.

'Slachtoffers werden geraakt door afketsende kogels'

Bij de rechtbank zei de Alphenaar dat het niet zijn bedoeling was geweest de twee te raken. Hij had naar eigen zeggen op de grond gericht. De slachtoffers raakten volgens hem gewond door afketsende kogels.

De politie zette na het incident een achtervolging in, maar kon hem niet te pakken krijgen. Enkele dagen later meldde de verdachte zich op het politiebureau in Gouda. Sinds die dag zit hij vast.

In februari 2019 eiste de officier van justitie bij de rechtbank Den Haag tien jaar cel, maar de rechtbank legde vijf jaar cel op. Zowel de verdachte als de officier van justitie ging in hoger beroep.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) bij het gerechtshof een celstraf van zes jaar. Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot acht jaar cel.