Een handhaver (boa) is dinsdag gewond geraakt bij de aanhouding van een persoon die de betrokken boa's publiekelijk beledigd had. Het incident deed zich voor in winkelcentrum De Herenhof in Alphen aan den Rijn.

Een bewapende wijkagent was toevallig juist op weg naar het winkelcentrum om een winkeldief in te rekenen. Gezamenlijk konden de wijkagent en de handhavers de verdachte in de boeien slaan.

Meerdere mensen waren de vechtpartij aan het filmen met hun telefoon. De wijkagent riep hen toe dat hij niet wist "wat hier zo leuk aan is". Niet leuk voor de aangehouden verdachte, maar zeker ook niet voor de collega's van toezicht en handhaving, zegt de wijkagent.

Maandagavond was er ook al opruiing in het winkelcentrum. De politie moest toen ingrijpen bij een uit de hand gelopen ruzie tussen jongeren. Eén jongen voelde zich zo bedreigd dat hij een supermarkt in rende. De politie rukte met een flink aantal auto's uit, waarna de rust weerkeerde. Er werd niemand opgepakt.