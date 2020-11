De politie heeft maandagavond ingegrepen bij een hoog opgelopen ruzie tussen jongeren bij winkelcentrum De Herenhof in Alphen aan den Rijn.

De schermutselingen begonnen in het Weteringpark. Een jongen voelde zich daar bedreigd door een groep jongeren en verweerde zich met een tak. Hierbij raakte een van hen gewond.

De jongen die zich bedreigd voelde, is vervolgens weggerend en bij het winkelcentrum De Herenhof een supermarkt in gevlucht. Toen de politie een telefoontje kreeg, is ze met een flink aantal auto's naar De Herenhof gereden.

De gewonde persoon is in een ambulance nagekeken. Daarna is de rust teruggekeerd. Er is niemand aangehouden en er zijn ook geen aangiftes gedaan.