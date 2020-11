In een woning aan de Brittenruststraat in Alphen aan den Rijn is maandag brand uitgebroken. Diverse brandweereenheden zijn opgeroepen om hulp te verlenen.

Rookpluimen zijn in de wijde omtrek van de woning in Alphen aan den Rijn zichtbaar.

De woning is te vinden in een wijk in Alphen die gaat worden afgebroken. Naar verluidt gaat het om brandstichting. Dit is echter niet bevestigd door de brandweer of politie.