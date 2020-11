Corporatie Woonforte heeft het kantoorgebouw aan de Prinses Margrietstraat in Alphen aan den Rijn, bij winkelcentrum Baronie, gekocht en laat dat ombouwen naar 131 appartementen.

De corporatie maakt verschillende woningen: studio's, twee- en driekamerwoningen voor jongeren, starters en herstarters met kinderen. Op deze manier hoopt zij bij te dragen aan de wooncrisis. De verwachting is dat de woningen in 2022 gereed zijn

Woonforte is al de eigenaar van het kantoor met de bijnaam 'De Barones', waar tot eind volgend jaar nog enkele ondernemers huizen. Een deel van het gebouw is ook enige tijd gebruikt als school.

De laatste jaren heeft Woonforte meerdere gebouwen omgebouwd tot woningen, zoals verpleeghuis Sint Joseph en een bankgebouw aan de Laan der Continenten. In een ggz-pand aan de Noorderkeerkring is nu tijdelijke huisvesting gemaakt, daar komen later 164 sociale huurwoningen.