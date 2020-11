De trajectcontrole op de N11 tussen Alphen en Leiden treedt maandag in werking. Wie dan gemiddeld harder rijdt dan 100 km per uur krijgt een bekeuring via het CJIB thuisgestuurd.

De trajectcontrole is op het wegvak tussen Zoeterwoude en Hazerswoude en langs de Alphense wijk Kerk en Zanen. Het is een van de twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op de N-wegen dat actief wordt.

Op de N11 geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur, ook in de avond en nacht, en die snelheid wordt nu vaak overschreden. Daardoor is er een hoger risico op ongevallen op dit traject, zegt het Openbaar Ministerie. De trajectcontrole moet de weg veiliger maken.