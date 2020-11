In het gebied Ter Aar Noordoost mag toch gebouwd worden. Gedeputeerde Anne Koning van Zuid-Holland heeft wethouder Guus Elkhuizen laten weten, dat ze positief staat tegenover woningbouwplannen in dat gebied.

Tot nu toe was dit onbespreekbaar voor de provincie Zuid-Holland, maar Elkhuizen is blijven lobbyen. En met succes. De wethouder kwam superlatieven tekort toen hij het nieuws bekendmaakte. "We kunnen onze woningbouwopgave in Ter Aar Noordoost realiseren. Ik vind dat superchill."

De uitspraak van de gedeputeerde biedt zicht op de aanleg van een ontsluitingsroute, waardoor verkeer kan worden weggehaald van de drukke Kerkweg. De druk op die weg is toegenomen door de komst van Vomar en straks Action. Volgens Elkhuizen heeft Koning ook ingestemd met de komst van Teylerspark, fase 2 in Nieuwveen. "Dat is goed nieuws voor de jongeren."

Provinciale Staten moet nog wel formeel toestemming geven voor het bebouwen van deze gebieden. Elkhuizen ziet het zonnig in. "De gedeputeerde hebben wij aan onze kant, dus dat zal allemaal wel goed komen."

In Ter Aar Noordoost kunnen 200 tot 250 woningen gebouwd worden.