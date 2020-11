De lift in de gloednieuwe bibliotheek in het Alphense stadshart wordt niet aangepast, zodat mensen er ook met hun scootmobiel in kunnen, blijkt uit een reactie van het college op schriftelijke vragen van de lokale PvdA.

Marjanne Orbons-Meijerink, jarenlang boegbeeld van het opgeheven gehandicapntenplatform, trok na de oplevering van de bibliotheek aan de bel, want de lift was te smal voor mensen in een scootmobiel.

Het Alphense college "betreurt de ophef en het onbegrip", meldt het in een brief aan de gemeenteraad. De bouwer hield zich echter formeel aan het bouwbesluit en dus ziet de gemeente geen reden tot aanpassing.

Er zijn wel rolstoelen en er komt een mini-scootmobiel om over te stappen, zodat bezoekers met beperking toch de lift in kunnen. Desnoods, zo stelt het college, kunnen medewerkers boeken naar beneden brengen en kunnen mensen met beperking die daar ophalen of inkijken.

Orbons-Meijerink legt zich hierbij niet neer. "Ik heb de bouwtekeningen opgevraagd en ben in gesprek met een bouwkundige over een mogelijke oplossing."