Als het aan de Nieuwkoopse politiek ligt, mag de Ter Aarse IJsclub extra huizen voor arbeidsmigranten bouwen. Nu staan op dat terrein vijftien chalets die elk onderdak bieden aan maximaal vier arbeidsmigranten.

Officieel is het terrein niet bedoeld om op te wonen, maar de gemeente gedoogt deze situatie. Hein Jan Bocxe, voorzitter van de Ter Aarse IJsclub, wil graag dat de huisvesting gelegaliseerd wordt, of in ieder geval voor minimaal tien jaar toegestaan wordt.

Dan kan de ijsclub met onroerend goed verhuurbedrijf RIDP Waalwijk nieuwe chalets plaatsen. In die nieuwe huisjes komen maximaal twee arbeidsmigranten te wonen, die ieder een eigen slaapkamer krijgen. Met de extra inkomsten houdt de ijsclub geld over om de eigen gebouwen en spullen op te knappen.

De gemeenteraadsleden reageren positief op de plannen, ook mogen er van hen wel wat extra huisjes komen. Wel vindt CDA-raadslid Oana Popa, dat arbeidsmigranten het recht moeten hebben er te blijven wonen, ook bij verlies van hun baan. Bocxe heeft haar ervan verzekerd dat er sprake zal zijn 'van een scheiding tussen werk en huisvesting'.

Wethouder Guus Elkhuizen vindt het initiatief van de ijsclub positief en gaat met een 'positieve grondhouding' kijken, wat er te regelen valt.