De Marokkaanse moskee in Boskoop in de Snijdelwijk ziet af van het voornemen om de gebedsoproep 'Allahu Akbar' door de buurt te laten schallen. Dat is aan de buurtbewoners meegedeeld.

De Arrahman-moskee ligt midden in in de woonwijk en is gevestigd in een verbouwde gymzaal aan de Vogellaan. Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) had het moskeebestuur toestemming gegeven om tijdens de ramadan dit voorjaar drie keer per week de oproep uit luidsprekers op het dak te laten klinken.

Omwonenden reageerden boos. Zij voerden actie en stuurden in juni een brief met negentig handtekeningen naar de gemeente. Zij wezen op de afspraak met de gemeente dat dit juist niet zou gebeuren. Bij de ingebruikname van de moskee in 1999 is (in de akte van levering) vastgelegd dat er geen geluidsinstallatie geplaatst of in gebruik genomen mocht worden.

Burgemeester Spies (verantwoordelijk voor handhaving) zei echter geen juridische middelen te hebben om dit af te dwingen omdat de Wet Openbare Manifestaties gebedsoproepen toestaat. Ze vond dat omwonenden er in gesprek met het moskeebestuur maar moesten zien uit te komen.

Waarom het moskeebestuur besloten heeft af te zien van de gebedsoproep, is onbekend. Het bestuur is onbereikbaar voor commentaar.