Een vrouw is bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn aangehouden omdat ze overlast veroorzaakte en geen legitimatiebewijs op zak had.

Ze stond buiten de muren te schreeuwen naar haar ‘grote liefde’, die in de cel zat. Ook na aandringen van opgetrommelde agenten weigerde ze te vertrekken.

Gevangenen mogen in Alphen aan den Rijn bezoek ontvangen.