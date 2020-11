Een 17-jarige automobilist is aangehouden nadat hij met 120 kilometer per uur over de parallelweg langs de N207 (Alphen-Leimuiden) reed, ter hoogte van Rijnsaterwoude.

Op de Vriezenweg in Leimuiden zagen agenten hem ook al telefonerend rijden.

De jongeman had een rijbewijs, maar had niet zonder begeleider mogen rijden. Hij is bekeurd voor de diverse feiten.