Verpleeghuis Rijnzate in Alphen aan den Rijn is een virtueel foefje rijker. In het pas geopende complex van zorginstelling ActiVite is een 'SmartWall' geïnstalleerd.

Dat is een interactieve spelmuur, waar bewoners een spel kunnen spelen of oefeningen kunnen doen. Het werkt via een app en een beamer. Er worden animaties op de muur geprojecteerd. De beamer registreert via een camera bewegingen. Raak je de muur, dan verandert een score of opdracht. Zo kunnen bewoners met bijvoorbeeld een bal allerlei beweeg-, geheugen-, taal- en denkspellen doen.

Volgens ActiVite tonen onderzoeken aan dat deze beweeggames het algehele welzijn van ouderen verhogen en het valrisico verlagen.