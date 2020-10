De rechter-commissaris heeft donderdag het voorarrest van een 48-jarige man uit Zegveld en een 41-jarige Rotterdammer met veertien dagen verlengd. De Zegvelder wordt verdacht van het bezit van een grote partij cocaïne. De Rotterdammer wordt verdacht van de in- en uitvoer van drugs. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

De twee zijn op maandag 26 oktober aangehouden als onderdeel van een internationale en integrale actie, waaraan onder andere de Belastingdienst, gemeenten en politie deelnamen.

Bij een eerdere actie werd een Poolse bende opgerold. Maandag was de actie gericht tegen de zogeheten faciliteerders van de bende; de personen en organisaties die de drugssmokkel ondersteunden en daarmee mogelijk maakten.

Twee miljoen cash

De man uit Zegveld wordt ervan verdacht zijn bedrijfsloods in Alphen beschikbaar te hebben gesteld voor de opslag van drugs. De loods en zijn woning zijn onderzocht. Daarbij zijn onder andere een boot, een motor en twee race-auto's in beslag genomen.

De Rotterdammer zou als opdrachtgever van de bende betrokken zijn geweest bij de drugssmokkel. Twee van zijn woningen zijn maandag doorzocht. Daarbij is onder meer twee miljoen euro in cash gevonden en in beslag genomen. Op zeven woningen van verdachten is conservatoir beslag gelegd.

Malafide uitzendbureau

Verder is in Bodegraven een uitzendbureau doorzocht. Verschillende Poolse verdachten hebben hier op de loonlijst gestaan en pleegden hun criminele activiteiten vermoedelijk vanuit het bedrijf. De administratie van het bedrijf is in beslag genomen.

Ook het UWV en Inspectie SZW doen onderzoek naar mogelijke misstanden. Daarnaast zijn meerdere panden in de gemeenten Waddinxveen, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk gecontroleerd. Het betroffen zowel woningen als bedrijven. De controle was erop gericht om eventuele misstanden rond huisvesting van onder andere arbeidsmigranten aan het licht te brengen.