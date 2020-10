Een Big Mac of McChicken thuis laten bezorgen in Alphen aan den Rijn of Gouda? Dat is vanaf donderdag mogelijk. Bezorgplatform Uber Eats, dat maaltijden van McDonald's rondrijdt, strijkt neer in deze twee steden.

Gouwenaars kunnen via het zogeheten McDelivery hun favoriete burgers of frites thuis laten bezorgen, vanaf de vestiging van de fastfoodketen aan de Goudse Poort. Alphenaren bestellen hun maal bij de McDonald's aan het Rijnplein.

Niet alleen McDonald's is aangesloten bij Uber Eats. In Alphen aan den Rijn laten ook Alfreds, Cafetaria Atlas of Bagels & Beans vanaf nu hun eten via het platform aan de deur bezorgen. Gouwenaars kunnen via de app van Uber Eats maaltijden bestellen bij bijvoorbeeld Belvedère, New York Pizza of Casa Chow.

Bezorggebied

Uber Eats bezorgt vooral rondom het centrum van Alphen aan den Rijn. Het kan voorkomen dat een adres dus net buiten het bezorggebied ligt. Hoe groot het bezorggebied in Gouda is, is niet bekend. Volgens platform Emerce heeft Uber Eats de keuze voor Alphen aan den Rijn en Gouda gebaseerd op "data die laat zien dat er veel interesse is in de bezorg-app".

Het platform heeft zich ontpopt tot een serieuze concurrent van Thuisbezorgd. "We kijken ook nadrukkelijk naar kleinere plaatsen onder de rook van grote steden", zei Aukeline Tolman, die aan het roer van Uber Eats Nederland staat, eerder tegen AD.