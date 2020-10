Een persoon is woensdagochtend bedreigd in de omgeving van de Klepperman in Alphen aan den Rijn. Vermoedelijk is er gedreigd met een vuurwapen.

De politie vraagt om uit te kijken naar een "getinte man van 20 à 25 jaar". Hij draagt een zwarte jas en blauwe joggingbroek. Ook droeg hij een opvallend rood monkapje. Het slachtoffer van de bedreiging zou minderjarig zijn.

Niet veel later werd een groepje jongeren in het Weteringpark staande gehouden door de politie, mogelijk in verband met de bedreiging. Of er iemand is aangehouden, is nog niet duidelijk.