Uitzendbureau ErvarenJaren valt in Belgische handen. Uitzendgroep Nestor, in België het enige uitzendbureau voor vijftigplussers en gepensioneerden, betaalt bijna tien miljoen euro voor de overname van de sectorgenoot uit Hazerswoude.

Nestor, dat wekelijks 1.200 mensen aan het werk zet en drie kantoren heeft in België, wil met de overname de Nederlandse markt veroveren. EvarenJaren dat in 1999 startte, is actief in heel Nederland.

Nestor kwam vier jaar geleden uit de koker van twee dertigers, maar is inmiddels een gearriveerde speler in uitzendland, onder meer door eerdere overnames van bijvoorbeeld een payrollbedrijf en een uitzendkantoor voor nannies. "Onze groei toont aan dat er wel degelijk werkgevers zijn die inzetten op onze doelgroep", zegt mede-eigenaar Mathieu Vandenhende.