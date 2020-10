Een traumahelikopter landde vanochtend rond 9.50 uur in de buurt van Marsdiep in Alphen aan den Rijn, vanwege een medisch incident. De helikopter trok veel bekijks.

Om het incident stonden zo'n vijftig nieuwsgierige inwoners te kijken wat er aan de hand was. Het slachtoffer is gereanimeerd. Wat er precies met het slachtoffer is gebeurd is niet bekend.