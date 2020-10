Alphenaren zien in de nacht van zaterdag op zondag geen lampjes branden in de zendmast. Alle lichten gaan in het kader van de Nacht van de Nacht om 21.00 uur uit.

De Alphense zendmast is sinds enkele jaren permanent verlicht. Soms wordt de toren ook uitgelicht bij speciale gelegenheden, zoals afgelopen week in het kader van 75 jaar Verenigde Naties.

Natuur- en Milieufederaties houden elk jaar een Nacht van de Nacht. Hiermee willen de natuurorganisaties aandacht besteden aan 'lichtvervuiling'.

In vele honderden bedrijven, instellingen en gemeentehuizen gaan daarom de lampen uit. Het bespaart niet alleen geld maar is ook goed voor het dierenleven.