De nachogerechten van het Mexicaanse restaurant Bobs Latin Mexican uit Alphen aan den Rijn zijn de op een na lekkerste van het land. Het restaurant in de Hooftstraat is geëindigd op plek twee in de 'Nacho Top 10' van de Mexicaanse keukenspecialist Santa Maria.

Santa Maria, bekend van de tortilla's, wraps, taco kits en nachochips in de schappen van de supermarkten, zocht naar 'De Beste Nacho's van Nederland'.

Van de tachtig ingezonden gerechten is een top tien gemaakt. Hick's Diner uit Amsterdam is het enige restaurant waar Bobs Latin Mexican van Bob Huikeshoven (35) het tegen moet afleggen.

De gehele top tien krijgt een 'Beste Nacho's van Nederland'-pakket met allerlei posters, stickers en tafelkaartjes om die titel uit te kunnen dragen. Het geheim van Huikeshoven? "Wij hebben heel veel verschillende toppings, dit is het ouderwetse viezevingerwerk. En alles is huisgemaakt", zegt Huikeshoven, ook bestuurslid van de Alphense afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij is blij dat er na alle corona-ellende eindelijk weer eens iets positiefs te melden valt.