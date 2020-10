Bewoners in de buurt van het bedrijventerrein aan de Staalweg in Alphen aan den Rijn zijn boos omdat de eigenaar van één van de panden bomen had gekapt, nog voordat hij daar toestemming voor had. De bewoners hebben nu een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend.

De ophef gaat over het bedrijfsterrein Staalweg 4, waar voorheen Bos Beton zat. De eigenaar wil afzonderlijke bedrijfsunits gaan verhuren omdat de fabriek al een tijd leegstaat. Hiervoor is een extra uitrit nodig, waarvoor de ondernemer toestemming vroeg.

De buurt is niet blij met het initiatief. Het Bos-Betonterrein is al langer onderwerp van discussie tussen de gemeente en de provincie. Het liefst ziet het bewonerscomité Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW) dat het hele bedrijventerrein verandert in een nieuwe woonwijk.

De vergunning is eind september verleend, maar half oktober werden er plotseling drie bomen gekapt bij de voorziene uitrit. Het wijkcomité is daar boos over, omdat de gemeente in eerste instantie van de aanvrager had geëist dat die het openbaar groen ongemoeid zou laten.

Een gemeentewoordvoerder laat in een reactie weten dat de bomen niet door de aannemer gekapt mogen worden en dat de gemeente hierover met hem in gesprek is.