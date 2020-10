Op een parkeerplaats onder de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn is vrijdag in alle vroegte een auto uitgebrand. Zeer vermoedelijk gaat het om brandstichting gezien de Burgernet-melding die niet veel later werd gestuurd waarin wordt gevraagd om uit te kijken naar een persoon op een scooter.

De auto is volledig uitgebrand. De camper die ernaast stond geparkeerd is aan de vlammen ontsnapt.

"We zijn op zoek naar een persoon op een scooter die een oranje jas draagt met reflectie erop. Deze persoon is weg op de scooter richting het Groene Hart College", zo luidt de tweet van de politie Alphen.