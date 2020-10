Meer bestaande en ook nieuwe speelplekken in de gemeente Alphen aan den Rijn moeten geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Deze tip van de Alphense kinderraad heeft de gemeente opgenomen in het nieuwe meerjarenplan voor herinrichten en opheffen van speelplekken.

Wethouder Gert-Jan Schotanus (openbare ruimte) wil her en der ook een "beweegtuin" voor ouderen maken.

Eind vorig jaar brak er hommeles uit toen de gemeente met een visie op de speelplekken kwam. Hele buurten stonden op hun achterste benen omdat toestellen waren weggehaald en niet vervangen zouden zijn. De gemeenteraad maande Schotanus nog eens naar zijn plan te kijken en inwoners meer te betrekken. Dat deed hij onder meer door een enquête (bijna 2.000 reacties) en gesprekken met de kinderraad en andere "deskundigen".

Toestellen te slecht

Ook in het nieuwe plan staat dat speelplekken verdwijnen: 15 op korte termijn (tot en met 2024) en daarna nog 18. De meeste verdwijnende speelplekken zijn in de Alphense buurten Oudshoorn en Zegersloot en in Benthuizen. Meer dan 60 speelplekken zijn afgelopen jaar al aangepakt, omdat toestellen of de ondergrond te slecht waren. Tot en met 2024 worden nog eens ruim 80 speelplekken heringericht.

Het kost de gemeente Alphen veel geld om de meer dan 300 speelplekken weer op orde te krijgen. Eerder werd hiervoor een bedrag van 1,6 miljoen euro genoemd, in het recentste plan staan andere bedragen. De komende vier jaar zou het gaan om een kleine zeven ton per jaar, de jaren erna (tot en met 2034) om zo'n acht ton per jaar.

De gemeente wil de komende jaren meer buurtspeelplekken (van minstens 40 bij 50 meter) en natuurspeelplaatsen aanleggen. Die in Kerk en Zanen (Afrikalaan) is een goed voorbeeld.

De gemeenteraad moet het voorstel van Schotanus nog goedkeuren.