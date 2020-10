Het Alphens Kozakkenkoor heeft een Russische prijs gewonnen tijdens een online korenfestival.

Het koor werd uitgenodigd voor het eerste internationale internetfestival voor koren in Gomel in Belarus. Dat gebeurde dankzij de contacten van dirigent Arkadi Gankin, die in Gomel is geboren.

Het Alphense koor besloot twee liederen in te sturen. De jury onder leiding van Anatoly Yarmolenko, een in de Russische muzikale wereld bekende uitvoerder, kende de eerste prijs toe in de categorie vocale kunst.

Aan het festijn deden ruim dertig koren uit Belarus, Rusland en Nederland mee.