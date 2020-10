De eigenaar van de opgedoekte kwekerij aan het Noordeinde in Aarlanderveen, De Blijde Wereld, mag van de gemeente Alphen aan den Rijn na sloop van de kassen vijf huizen bouwen en een natuurcamping aanleggen.

De dorpsraad dringt al langer aan op meer woningbouw, maar de provincie Zuid-Holland is terughoudend en staat op deze plek niet meer dan vijf huizen toe. Dat worden geen goedkope huizen, erkent de gemeente, want anders is het plan niet rendabel voor de initiatiefnemer.

Op deze plek hoeft ook geen 25 procent sociale woningbouw, een regel die op veel andere bouwplekken in de gemeente wél wordt toegepast.