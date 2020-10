Ook al is er nog geen investeerder, het plan om zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn uit te bouwen tot 'vitaliteitscentrum' wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

"Ik ben blij dat we dit met de hulp van de gemeente Alphen en anderen kunnen doen", zegt directeur Remco Pielstroom van initiatiefnemer De Thermen 2. Dat is de beheerder van de huidige Alphense zwembaden Aquarijn en De Hoorn.

Die laatste grenst aan vogelpark Avifauna en het bad staat ook vlakbij de Rijnhaven, een gebied waar de komende jaren nog vele huizen worden gebouwd. Mooie plek voor een 'vitaliteitscentrum', vindt de Alphense wethouder Gert-Jan Schotanus (sport en bewegen, Nieuw Elan). Het idee is dat je er niet alleen kunt zwemmen, maar er bijvoorbeeld ook naar de huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut of de sportschool gaat en er zelfs kan revalideren.

Puzzel

Pielstroom heeft dat plan al langer in zijn hoofd. "Het wordt wel een flinke puzzel, ook als we eenmaal een investeerder hebben. Het zwembad is nu van de gemeente, wat wil zij ermee?"

Schotanus wil nog geen discussie aangaan over welke baden bij De Hoorn wel of niet kunnen blijven. Behoud van het buitenbad blijkt voor Pielstroom niet heilig. "Ja, het is het enige buitenbad in een stad als Alphen. Maar we kunnen het ook maar een beperkt deel van het jaar gebruiken."

Past zo'n heel gezondheidscentrum met zwembad op het huidige terrein van De Hoorn? "Daar ga ik nu nog wel vanuit", reageert Pielstroom. "En anders moeten we het gesprek aangaan met onze buur Avifauna en ik weet ook niet wat de plannen zijn van enkele andere bedrijven naast ons."

Pielstroom zegt al door diverse zorgaanbieders te zijn benaderd over mogelijke samenwerking. "Maar we willen niet dat dit de doodsteek wordt voor bijvoorbeeld gezondheidscentrum Dillenburg."