Als het moet, schroomt de gemeente Alphen aan den Rijn niet opnieuw parkeerplaatsen bij natuurgebieden als het Bentwoud en de Zegerplas af te sluiten. "We houden de drukte daar goed in de gaten en grijpen in zodra nodig", zegt burgemeester Liesbeth Spies.

Afgelopen weekend was het in het hele land druk in bossen en andere natuurgebieden. Spies: "We hadden draaiboeken klaar om in te grijpen, maar in deze regio bleek dat nog niet nodig."

Momenteel is het herfstvakantie en gaan mogelijk meer mensen op pad. Maar het weer nodigt daartoe minder uit dan afgelopen voorjaar, toen parkeerplaatsen soms dicht gingen, benadrukt Spies.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls (voorzitter van het Veiligheidsberaad) zeiden onlangs dat het toezicht op de coronaregels scherper wordt. Dat heeft in deze regio nog niet geleid tot fors meer boetes, volgens Spies. "De lijn blijft dat we eerst waarschuwen en dan pas boetes uitdelen. Maar als je bent gewaarschuwd, word je geregistreerd in onze systemen en dat kan ertoe leiden dat je bij herhaling meteen een prent krijgt."

Het toezicht is nodig, beseft Spies. "Er kwamen hier vorige week 400 besmettingen bij. Het is alle hens aan dek."