De Eisenhowerlaan, een belangrijke in- en uitvalsweg voor veel Alphenaren, wordt vanaf donderdagavond om 20.00 uur tot maandagochtend om 6.00 uur afgesloten voor verkeer.

In die periode moet verkeer omrijden, want het stuk tussen de kruisingen met de Burgemeester Bruins Slotsingel en de Horstenweg (parkeerplaats Herenhof) is dan dicht.

De weg wordt afgesloten om een duiker (over de Dijksloot) te vervangen. Ook wordt dit deel van de weg geasfalteerd. Verkeersregelaars zullen het verkeer (ook bussen) omleiden. Daarnaast wordt het Shell-tankstation tijdelijk afgesloten.

Aan de weg wordt al een poos gewerkt, maar in beide richtingen was steeds minimaal één rijstrook open.