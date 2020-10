Het concert van Daniel Roth op 30 oktober in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn gaat niet door vanwege de coronamaatregelen. Om het pas gerestaureerde Steinmeyer-orgel toch te bespelen, geeft huisorganist Simon Stelling een online concert.

Volgens de restaurateur verkeert het in 1922 gebouwde orgel in topconditie en kan het zeker weer veertig jaar mee. De Vrienden startten vorig jaar een actie waarbij iedereen orgelpijpen (2360 in totaal) kon adopteren. Daarmee is 40.000 euro opgehaald. Daarnaast hebben tien fondsen meebetaald aan de restauratie van het orgel.

Om dit toch te kunnen vieren en iedereen de kans geven om mee te kijken, geeft de kerk een online concert. Ook kondigen de organisatoren De Vrienden van de Adventskerk aan dat er een spectaculaire lichtshow wordt gehouden.