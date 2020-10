Rond de heringebruikname van het dit jaar gerestaureerde Steinmeyer-orgel in de Alphense Adventskerk komen toch geen grote festiviteiten vanwege het coronavirus.

"We hadden ons dit heel anders voorgesteld", zegt organist Simon Stelling. "Maar blijven treuren helpt niet en we kijken liever vooruit naar een toekomst waarin iedereen geniet van het herboren orgel."

Vrijdag 30 oktober zou organist Daniel Roth van de Saint Sulpice in Parijs een concert geven, maar dat is door de coronaregels niet mogelijk. De Alphense burgemeester Liesbeth Spies opperde onlangs nog organisator Vrienden van de Adventskerk ontheffing te geven van de regel dat maximaal dertig mensen een evenement mogen bezoeken, maar na de laatste aanscherping van de regels is besloten het optreden van Roth te schrappen.

Stelling, kind aan huis in de Adventskerk, speelt wél op zondag 25 oktober. Dan is er om 10.00 uur een dienst in de Adventskerk waaraan hij meewerkt.

Het indrukwekkende orgel uit 1922 is ingrijpend opgeknapt door orgelbouwer Elbertse uit Soest. Om dat mogelijk te maken gingen de Vrienden van de Adventskerk de boer op: ze zamelden ruim 35.000 euro in met een actie waarbij mensen alle 2.360 pijpen van het orgel konden adopteren.