Alphense ondernemers kunnen opgelucht ademhalen; de gemeente verlengt de regeling voor uitstel van de gemeentebelastingen.

Dat belooft wethouder Kees van Velzen (financiën, CDA) in antwoord op vragen van VVD, D66, DWB, SGP en SP. Door de aanhoudende verscherpte coronamaatregelen hebben ondernemers in Alphen en omliggende dorpen die zekerheid hard nodig, verwacht Anouk Noordermeer (VVD).

Alphen heeft na de lockdown van afgelopen voorjaar het bedrijfsleven de mogelijkheid gegeven betalingsuitstel te krijgen van de gemeentelijke belastingen, zoals de ozb, rioolrechten en reinigingsrechten. Die regeling loopt eind dit jaar af. Tenminste, dat veronderstelde VVD'er Noordermeer. "Als we als gemeente verder uitstel verlenen, biedt dat ondernemers toch wat soelaas. Het is weliswaar een druppel op een gloeiende plaat, maar we moeten de lokale economie steunen zodat die kan opveren zodra de crisis voorbij is."

Uitstel van betaling

Maar zo tijdelijk is die regeling niet, vertelt wethouder Van Velzen. De gemeente kan dankzij de landelijke invorderingswet via de term 'maatwerk' uitstel van betaling geven. En dat gebeurt nu al. Wel is dit op een bescheiden schaal, zegt hij. Er is tot en met deze maand 22.000 euro aan uitstel verleend, op een totaalbedrag van 44 miljoen euro dat de gemeente elk jaar aan belastingen binnenkrijgt. "Wat we dus zien, is dat gelukkig redelijk weinig ondernemers hiervoor bij ons hoeven aan te kloppen."

Voorlopig gaat Alphen daarmee door. Omdat de Rijksoverheid de landelijke steunfondsen tot zomer 2021 heeft verlengd, zegt de wethouder eveneens aan 1 juli volgend jaar te denken. Wel moet de gemeente kritisch zijn met steun om te voorkomen dat bedrijven nodeloos in verleiding worden gebracht, vinden Caroline Blom (CU), André de Jeu (NE) en Ank de Groot (RGL).