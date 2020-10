In de Horstenbuurt in Alphen zijn zaterdagavond diverse fietsen in brand gestoken.

De brandweer rukte uit voor een voertuigbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om fietsen die in brand stonden. Zowel op de Tarthorst als de Wulverhorst, wat een paar 100 meter van elkaar vandaan ligt, stonden fietsen in brand. De brandweer heeft de fietsen weten te blussen. De politie is een onderzoek gestart.

Eerder op de avond vond er een brand plaats op de Stortemelk, in de buurt van de Horstenbuurt. Daar werd een picknicktafel in brand gestoken. Het is niet bekend of deze zaken verband houden met elkaar.