Het aankomende carnavalsfeest in Alphen aan den Rijn gaat niet door. De Cascarvieten hebben vanwege de coronamaatregelen een streep door de plannen moeten halen.

Er is naar alternatieven gezocht om het carnaval door te laten gaan, maar de zoektocht leverde geen resultaat op. Dat betekent geen activiteiten in feestburcht Avifauna, geen bezoek aan verpleeghuizen, geen kindercarnaval en geen feesten in het eigen onderkomen.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. Mochten de maatregelen enigszins worden versoepeld, dan kijken de Cascarvieten naar alternatieven.