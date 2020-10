De supermarkten van Hoogvliet gaan vanaf donderdag om 20.00 uur dicht. De Alphense supermarktketen kiest hier naar eigen zeggen voor, om de veiligheid van medewerkers te beschermen.

Het is niet meer toegestaan voor supermarkten om na 20.00 uur nog alcohol te verkopen sinds de aanscherping van de maatregelen door de overheid. "Dit is voor onze medewerkers niet te handhaven", schrijft de supermarkt in een bericht op sociale media.

De reacties onder het bericht zijn veelal positief. "Personeel gaat voor" en "Wijs besluit", valt er te lezen.