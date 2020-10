De gemeente Alphen stelt een nieuwe detailhandelvisie op en gaat een enquête houden onder winkeliers en vastgoedeigenaren. In Alphen is de nodige leegstand van winkels. Wethouder Gerard van As (economie) gaf eerder aan de detailhandel zoveel mogelijk in en rond het stadshart te willen concentreren.

Met de peiling willen Alphen en de Economic Development Board (EDBA) onder meer ideeën ophalen over hoe winkelcentra de concurrentie aankunnen met online winkels. Winkelgebieden zouden wellicht nog meer ontmoetingscentra moeten worden.

Zo staan de zes winkelunits op de begane grond van een flat naast het station al drie jaar leeg. Dinsdag werd bekend dat SushiPoint één van de units heeft gekocht.

Over de lege winkelruimten is de laatste jaren veel te doen geweest. De gemeente kocht de lege winkelruimtes in 2017 in de hoop ze te verhuren of te verkopen, maar raakte ze niet kwijt. Daarmee liep Alphen dit jaar al één miljoen euro aan inkomsten mis.