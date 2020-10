De negentienjarige Tariq C. uit Alphen aan den Rijn heeft onvoorwaardelijke jeugd-tbs gekregen voor het neersteken van zijn moeder, twee neven en een voorbijganger op 23 februari in en bij zijn woning in de Alphense Robijnstraat. Een van de neven overleefde het steekincident niet.

De uitspraak van de rechter sluit aan bij de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden tijdens een emotionele zitting. C., aangeklaagd voor doodslag, twee keer een poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling, bekende de feiten te hebben gepleegd. De rechter is van mening dat deze daden de jonge man echter niet kunnen worden aangerekend.

"Volgens deskundigen heeft de man een psychische stoornis en was deze aanwezig tijdens de steekpartij", sprak de rechter. "Daarom kunnen de feiten hem niet worden verweten. De man heeft de nabestaanden en de slachtoffers onmetelijk veel leed aangedaan, maar zijn familie begrijpt dat de steekpartij de man niet kan worden verweten en dat behandeling noodzakelijk is."

De rechtbank spreekt over een uiterst trieste geweldsexplosie die voor alle betrokkenen levenslang voelbaar en traumatisch is. Deskundigen en de advocaat van C. vroegen twee weken geleden eveneens om jeugd-tbs op te leggen, maar dan voorwaardelijk. Daar ging de rechter niet in mee. "Om de problematiek van de man te behandelen, is intensieve en langdurige behandeling noodzakelijk. Het gevaar voor herhaling is anders groot."

C., die sinds zijn aanhouding vastzit in Vught, zei tijdens de rechtspraak dat hij veel spijt heeft van wat er die avond is gebeurd. "Zoveel, dat het letterlijk pijn doet", sprak hij. "Ik kan het niet terugdraaien", besloot hij. "Ik hoop dat we hier een keertje uitkomen. En dat we er iets van kunnen leren. Het is een heel harde les."