De gemeente Alphen aan den Rijn heeft laten weten achter een bestuurlijke fusie van de SCOPE-scholengroep en het Ashram College te staan. Sinds 1 augustus 2018 werken de organisatie en de school samen in een personele unie, waarbij zowel het bestuur als de staf voor beide organisaties werken.

Er zijn veel vragen, maar in de basis verandert er weinig voor personeel of leerlingen. "De korte lijnen blijven, de schoolnamen veranderen niet en ook voor het karakter en de cultuur van de scholen heeft de fusie geen enkel gevolg", zo laten beide organisaties weten.

De scholen zouden in het nieuwe samenwerkingsverband zelfstandig blijven en hun eigen identiteit behouden. "Dat de identiteit behouden blijft, staat voor ons vast. We willen dat de keuzemogelijkheid in Alphen aan den Rijn hetzelfde blijft en we zijn erg blij dat de christelijke en katholieke scholen in de regio Alphen onder één stichting hun werk voortzetten", zegt Piet Jansen namens de scholengroep.

De bestuurlijke fusie zorgt volgens beide partijen voor een sterkere (financiële) basis voor het voortbestaan ​​van alle SCOPE-scholen en locaties van het Ashram College. "De intentie is om de regionale positie van de nieuwe organisatie te versterken. De centrale onderwijsondersteunende diensten worden samengevoegd. Kennis en kunde zijn zodoende voor de hele organisatie beschikbaar en de administratieve lasten worden minder", aldus Jansen.

Gemeente geeft positief advies

Beide partijen hebben de gemeente gevraagd om haar mening te vormen over een fusie op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De gemeente Alphen heeft in overleg met de gemeente Nieuwkoop een positief advies gegeven.

"De verwachting is dat door deze fusie het huidige gevarieerde aanbod voor bijzonder primair voortgezet onderwijs geborgd kan blijven, met de mogelijkheid om de huidige onderwijskwaliteit te behouden of te vergroten", aldus de gemeente.