De man die maandagmiddag bekneld raakte onder een auto op het terrein van camping De Drecht in Leimuiden, is aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie gaat het om een zestigjarige man en was er sprake van een "noodlottig ongeval".

Het slachtoffer was vermoedelijk aan de auto aan het sleutelen toen de krik wegschoot. Meerdere brandweerwagens en een traumahelikopter rukten uit.

Het slachtoffer werd bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden.