Na drie jaar leegstand is de eerste ruimte van de zes winkelunits onder de flat bij het NS-station in Alphen aan den Rijn verkocht. Bezorg- en afhaalrestaurant SushiPoint heeft de ruimte op de hoek van het plein en de Prins Bernhardlaan gekocht.

SushiPoint is een keten die vooral in Randstad actief is. Het restaurant heeft ook een vestiging in Gouda.

Over de lege winkelruimtes is de laatste jaren veel te doen geweest. De gemeente kocht de lege winkelruimtes in 2017 in de hoop ze te verhuren of te verkopen, maar slaagde daar niet in. Daardoor liep Alphen dit jaar al 1 miljoen euro aan inkomsten mis.

Mede als gevolg van de kredietcrisis duurde het langer dan verwacht om de units te verkopen, zegt de gemeente. Er is nu nog bijna 1.200 vierkante meter aan ruimte over. "De gemeente is nog met geïnteresseerden in gesprek over de overige ruimten."