De gemeente Alphen aan den Rijn heeft na lange tijd een deel van begane grond op de plek van Hotel Toor naast het station kunnen verkopen. De ruimte op de begane grond stond jarenlang leeg, terwijl de appartementen daarboven wel snel waren verhuurd.

Restaurant SushiPoint heeft 259 vierkante meter aan ruimte gekocht in het complex op de hoek van het Stationsplein en de Prins Bernhardlaan. Wethouder Gerard van As meldde eerder met een aantal gegadigden in gesprek te zijn. Op de begane grond van het voormalige Hotel Toor is nog ongeveer 1.170 vierkante meter aan commerciële ruimte te koop voor één of meer gegadigden.

De leegstand was de hele gemeenteraad lange tijd een doorn in het oog. Om het project met goedkopere woningen van de grond te krijgen, is de begane grond in 2012 namelijk voor 4,4 miljoen euro aangekocht door de gemeente. Dat is niet de gebruikelijke gang van zaken, maar er leek geen andere mogelijkheid.

In de raad zijn vaker vragen gesteld, vooral door oppositiepartijen. De SP vroeg in augustus nog of de gemeente 1,2 miljoen euro aan huur was misgelopen. Dat blijkt niet te kloppen, want er is nooit op verhuur gerekend, maar op verkoop. De kosten per jaar bestaan uit financieringslasten en beheerskosten, samen goed voor 80.000 euro.

Daarnaast is de waarde van de commerciële ruimte in 2018 afgewaardeerd van 4,4 naar 2,85 miljoen euro, doordat de waarde in de loop der tijd is verminderd door de lange leegstand en de gemeente wel graag van de commerciële ruimte af wil. Hoe het verlies gecompenseerd moet worden, zal blijken na verkoop van de complete begane grond.