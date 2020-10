Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn gaat zich permanent vestigen aan de Produktieweg. De dierenambulance had geen vaste locatie, maar kan nu dankzij twee erfenissen een eigen pand kopen.

Omdat iedereen bij de Dierenambulance vrijwilliger is, heeft de stichting zelf geen geld om de nieuwe plek in te richten. Om dit helemaal goed en op een duurzame manier te doen, heeft de Dierenambulance nog een bedrag van ongeveer 50.000 euro nodig.

De Dierenambulance is al een tijd bezig met fondsen aan te schrijven. Ook gaan zij binnenkort bedrijven in Alphen aan den Rijn benaderen om een donatie te doen of een vaste donateur te worden.

De dierenambulance hoopt volgend jaar in te trekken in het gebouw.