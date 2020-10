Alphen aan den Rijn krijgt een beleid op het gebied van cultuurhistorie. Het gaat daarbij om een cultuurhistorisch bestemmingsplan. De gemeente heeft tot nu toe geen beleid, doordat dit bij de fusie tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude niet is geregeld.

De drie fusiegemeenten hadden alle een verschillend cultureel en erfgoedbeleid. Na de fusie in 2014 had erfgoed geen voorrang. Pas medio oktober 2016 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld. Dit hield in dat het erfgoed in de hele gemeente eenduidig moet worden behandeld.

Op basis hiervan is de Cultuurhistorische Waardenkaart samengesteld, waarin is opgenomen welke objecten beschermwaardig zijn. In de Cultuurhistorische Waardenkaart gaat het over het algemeen om de buitenkant van een beschermd pand.

Binnenkort wordt een bestemmingsplan vastgesteld, waarin de Cultuurhistorische Waardenkaart samen met de juridische verankering wordt opgenomen. De gemeenteraad kan hier op 15 oktober mee instemmen. Het bestemmingsplan zal daarna in procedure worden gebracht, zodat iedereen het plan in kan zien.