Een scooterrijdster is vrijdagmiddag zwaargewond na een botsing met een fietser op de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het slachtoffer reed op de brug tegen de richting in en botste hierbij op een fietser. Vervolgens knalde de vrouw op de vangrail. Ze is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de fietser eraan toe is, is niet bekend.

De scooter heeft een geel kentekenplaat en moet volgens de verkeersregels op de weg te rijden.

Het fietspad in de richting van het centrum en een rijbaan waren tijdelijk afgesloten voor verkeer.