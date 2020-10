De politie heeft dinsdag drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar heling van gestolen auto-onderdelen en witwassen in Alphen aan den Rijn, meldt de politie woensdag.

Het onderzoek naar witwassen en heling (ook wel het bezitten, verkopen of kopen van gestolen artikelen en voertuigen) begon afgelopen maart al. Na een tip werden er in Bodegraven en Alphen gestolen auto-onderdelen aangetroffen in loodsen.

Na onderzoek werden er op dinsdag 6 oktober opnieuw zoekingen gedaan op twee locaties in Alphen, waaronder de Prins Hendrikstraat, en een in Boskoop.

Drie verdachten werden aangehouden, een 32-jarige man uit Boskoop en twee mannen uit Alphen aan den Rijn van 24 en 35 jaar oud. Zij zitten momenteel vast en worden verhoord.