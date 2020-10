De veeroosters in het Alphense Heempark die vorige maand zijn geplaatst, worden binnenkort vervangen na klachten van bezoekers.

De roosters zijn geplaatst voor om het gebied van de Galloway-runderen te beperken om zo de biodiversiteit te stimuleren. Bezoekers vinden de ruimtes tussen de geplaatste veeroosters te groot en daarnaast zouden ook de platen te smal zijn en wiebelen.

Volgens de gemeente voldoen de nieuwe veeroosters aan de normen die ervoor staan, maar is er een probleem ontstaan doordat de maten afwijken van de roosters die jaren geleden in het park zijn aangebracht. "De strippen op de veeroosters die bedoeld zijn voor rolstoelgebruikers, hebben een andere afmeting en waren op andere afstand van elkaar gemonteerd dan de oude roosters in het park. Dat kan voor verwarring zorgen".

De gemeente heeft daarom de leverancier gevraagd om de strippen zo snel mogelijk te vervangen voor twee strippen die ook worden gebruikt bij andere roosters. De strippen zijn tijdelijk aangepast tot de juiste spullen er zijn.